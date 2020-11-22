Третьи сутки подряд оперативный штаб регистрирует в России более 24 тысяч носителей коронавируса. Общее число заболевших приблизилось к 2 млн 100 тысячам. За сутки скончались 400 человек, число умерших превысило 36 тысяч, сообщает оперативный штаб.

Больше всего заражённых — в Москве: 6,5 тысячи за сутки и свыше 550 тысяч в сумме.