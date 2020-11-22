В Минске силовики забросали участников акции оппозиции светошумовыми гранатами, сообщают очевидцы

Это произошло около станции метро «Каменная горка» на западе белорусской столицы, передаёт интернет-издание TUT.BY.

Сегодня акции проходят в Минске в новом формате: нет одной точки сбора. Людям предложено собираться во дворах домов и устраивать марши в своих районах.

В частности, как пишет агентство «Интерфакс», около ста человек вышли к зданию Национальной библиотеки. К протестующим подъехали микроавтобусы с силовиками, и люди разбежались.

Перед акцией оппозиции в Минске усилили меры безопасности, в центр города ввели специальную технику, в том числе водомёты. Власти закрыли 10 станций метро, у абонентов мобильной связи начались проблемы с интернетом.