Ссора в родительском чате закончилась стрельбой

В Петербурге задержали 6 разгневанных мужчин.

В выборгском районе Петербурга задержали 6 человек за участие в массовой драке. Полицейские составили протоколы, изъяли один травматический пистолет. Всех отпустили по домам — никто в драке не пострадал. Новость в каком то смысле рядовая. Любопытные детали появились чуть позже. Оказывается эти 6 человек назначили стрелку в родительском чате. Почти все — люди с высшим образованием и хорошей работой, один из них врач, сообщила Фонтанка.ру. Точную причину ссоры родители одноклассников пока не озвучили, в отделе полиции их претензии друг к другу иссякли. Более того они объяснили, что специально стреляли в воздух, никто ни в кого не целился. Благодаря этому они отделались статьей о мелком хулиганстве.

Из-за оскорбления в родительском чате в конце октября житель Волгограда напал на мужчину. Через несколько дней тот умер.