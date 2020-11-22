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13:08, 22 ноября 2020

В Грузии правящая партия победила во всех округах во втором туре выборов в парламент

В Грузии правящая партия победила во всех округах во втором туре выборов в парламент. При этом сначала Центризбирком опубликовал данные, согласно которым несколько кандидатов от «Грузинской мечты» получили больше ста процентов голосов, позже это объяснили сбоем.

Первые предварительные данные грузинский Центризбирком опубликовал на специальном сайте накануне веером. Согласно им один из кандидатов от правящей Грузинской мечты» получил 164 процента. У другого оказалось 105. С сайта эту информацию удалили через несколько минут, а в ЦИКе объяснили случившееся техническим сбоем, пишет онлайн-издание Спутник.Грузия. В комиссии не исключили и вмешательства хакеров в процесс подсчета. Накануне в Грузии прошел второй тур парламентских выборов в 17-ти одномандатных округах. На них по данным ЦИК везде победили кандидаты от правящей партии. Впрочем, за несколько недель до этого сразу после первого тура, он прошел в последний день октября — оппозиция обвинила ЦИК Грузии в фальсификации результатов. Тогда по данным избиркома тоже победила «Грузинская мечта». Партия «Единое национальное движение», основанная бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили, и другие оппозиционные силы отказались входить в новый парламент. В Тбилиси и других крупных городах страны начались акции протеста. Люди требовали нового голосования и отставки главы ЦИК Тамары Жвании. В центре столицы Грузии в ночь на 9 ноября произошли столкновения митингующих с силовиками. У здания Центризбиркома полиция применила водомёты. В МВД тогда сообщили о 30-ти пострадавших. Протесты продолжаются. Во втором туре грузинская оппозиция не участвовала. Несмотря на это решение, в бюллетенях все же были указаны имена оппозиционных кандидатов.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили уверяет, что существенных нарушений на выборах не было.



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