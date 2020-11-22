Певец Валерий Меладзе вновь рассказал о трудностях для артистов из-за отмены корпоративов в связи с пандемией коронавируса. Об этом Меладзе рассказал в программе «Личные связи» на YouTube:

«Нам не дали сейчас поработать. Но наверняка будут новогодние съемки, огоньки, праздничные концерты… Ну, а если мы ответим так же? Возьмем и не снимемся в этих праздничных концертах. <...> Лучше пусть те, кто эти указы выпускает, веселят всю ночь наш большой народ».

По словам Меладзе, индустрия развлечений в этом году недополучила минимум 95% прибыли, потому что «ничего не происходит».