США сегодня официально вышли из Договора по открытому небу. Истекли полгода с момента официального уведомления от Вашингтона. Соглашение позволяет инспектировать с воздуха военные объекты. В российском МИДе сегодня заявили, что Москва будет добиваться выполнения договора оставшимися государствами.

Ранее военный эксперт Александр Гольц предположил в интервью «Эху Москвы», что выход США из соглашения может привести к аналогичным действиям со стороны России.

Ранее в Москве отвергли обвинения США и НАТО в том, что Россия не выполняет своим обязательства по договору.