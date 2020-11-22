В Армении сегодня вспоминают военнослужащих, погибших в войне в Нагорном Карабахе. Решение о траурной дате приняли президент Армен Саркисян и Католикос всех армян Гарегин Второй. Вспоминают жертв конфликта и в Москве.

У посольства Армении в центре Москвы на Армянском переулке каких-либо поминальных акций сейчас нет. Но и без этого все напоминает о жертвах боевых действий в Нагорном Карабахе. Весь забор дипмиссии длиной примерно 20 метров увешан портретами военнослужащих, погибших в последние несколько месяцев: от рядовых до генералов, от молодых людей до людей старшего возраста. Повсюду стоят свечи и лампады, рядом дежурит автомобиль полиции.

В армянских храмах по всей России и в Москве, в свою очередь, проходят поминальные службы. Одна из них состоялась и в главном соборе Армянской апостольской церкви в Москве – Кафедральном соборе преображения Господня. На службу пришли до тысячи человек. Впрочем, и по окончании поминовения люди продолжали стекаться в храм и молиться о погибших в Арцахе – это армянское название Нагорного Карабаха. Рядом установлен ящик для помощи Армении и Карабаху – он примерно заполнен наполовину.

Всего, по данным властей Армении и непризнанного Нагорного Карабаха, погибли до 4 тысяч военнослужащих обеих армий.