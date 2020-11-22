В Москве собираются поставить памятник певцу и политику Иосифу Кобзону

Как следует из документа из департамента культурного наследия, на монумент могут потратить до 52 миллионов рублей, причем, из бюджета. С документами, которые опубликованы в группе жителей Тверского района в «Фейсбуке», ознакомилось «Эхо Москвы».



Планы поставить памятник Иосифу Кобзону «Эху» подтвердил глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.



Памятник Кобзону необходим, сказал «Эху» его друг, певец Лев Лещенко.

Лещенко отметил, что решение о месте установки памятника должны принять власти.

Памятник могут поставить в сквере в Оружейном переулке. Против такой идеи выступила муниципальный депутат от Тверского района Катеван Хараидзе.

Иосиф Кобзон многие годы был депутатом Госдумы от Единой России и поддерживал ее инициативы. Ранее против него ввели санкции ЕС.

Кобзон также поддержал и повышение пенсионного возраста.