По мнению Лещенко, памятник Иосифу Кобзону в Москве необходим

По мнению народного артиста РФ Льва Лещенко, памятник певцу Иосифу Кобзону в Москве необходим, — сказал он в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Предполагается, что памятник установят в Оружейном переулке в Тверском районе. Это следует из документов от департамента культурного наследия Москвы и Мосгордумы. Однако жители центра Москвы обеспокоены установкой этого памятника в именно в этом месте.

«Кобзону надо установить памятник, как скоро это будет, наверное, это зависит от технических возможностей. Если принято решение поставить, его надо поставить. Тем более, что Иосиф Давидович заслужил такое право», — сказал Л.Лещенко.

Народный артист также отметил, что решение о месте установки памятника должны решать власти.

«Это же согласовывалось с правительством Москвы, скорее всего. Я знаю только одно — что ему надо поставить памятник, а в каком месте, это будет решать власти города. Пусть это будет рядом с концертным залом, или Театром Эстрады, или в Лужниках, где он выступал бесконечное количество раз. У нас не так много заслуженных людей в эстрадном мире, чтобы отказывать в установке памятников», — заключил он.