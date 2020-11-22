Россиян может ждать с 1 июля рост тарифов ЖКХ на 4-6%, сообщает газета «Московский комсомолец». Издание ссылается на расчеты специалиста в области жилищно-коммунального хозяйства. Предполагается, что в июле вырастут тарифы на электроэнергию, теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение, а также плата за вывоз мусора.