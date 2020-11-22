В Минске из-за ожидаемых сегодня протестов закрыли сразу 10 станций метро. Поезда их проходят без остановок, говорится в телеграм-канале метрополитена. В столице Белоруссии сегодня намечена новая протестная акция с требованиями отставки Александра Лукашенко под названием «Марш против фашизма». Белорусский портал Tut.by со ссылкой на очевидцев пишет, что в Минске вновь появилась военная бронетехника, которая направилась к городской резиденции Лукашенко.