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12:31, 22 ноября 2020

Власти Китая ввели карантин в городе на границе с Россией из-за двух случаев заражения коронавирусом

Власти Китая ввели карантин в городе на границе с Россией из-за двух случаев заражения коронавирусом. В Маньчжоули с населением в 170 тысяч человек собираются протестировать на вирус всех жителей. В городе введен запрет на массовые мероприятия, закрыты развлекательные заведения, детские сады и школы.



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