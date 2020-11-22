Власти Китая ввели карантин в городе на границе с Россией из-за двух случаев заражения коронавирусом. В Маньчжоули с населением в 170 тысяч человек собираются протестировать на вирус всех жителей. В городе введен запрет на массовые мероприятия, закрыты развлекательные заведения, детские сады и школы.