Под Челябинском, по данным местных СМИ, подтопило новую инфекционную больницу. Затопленными оказались палаты в «красной» зоне инфекционного центра, который построили за 2,5 миллиарда рублей, подтвердила сетевому изданию «Челябинск онлайн» первый заместитель губернатора Ирина Гехт. По ее словам, ситуация прогнозируемая, такое бывает. Гехт добавила, что реанимация работает. По словам пациентов, медики собирали воду с помощью тряпок и ведра.
2020-11-22T12:31:02+03:00
2020-11-22T12:31:02+03:00
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12:31, 22 ноября 2020
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