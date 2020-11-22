Памятник народному артисту Иосифу Кобзону может появиться в Тверском районе Москвы

Это следует из документов от департамента культурного наследия Москвы и Мосгордумы. С копиями удалось ознакомиться «Эху».

Депутат Мосгордумы от Тверского района Елена Шувалова сказала радиостанции «Эхо Москвы», что местные жители пока не обращались к ней по поводу установки монумента Кобзону. Депутат подчеркнула, что поспешная установка памятников скорее навредит памяти тех, кому они установлены.

Шувалова добавила, что уже более 10 лет борется за установку памятника маршалу Василевскому. Несмотря на согласование Мосгордумой, разрешения мэра Москвы ещё нет.