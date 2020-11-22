Суд в Пенсильвании отклонил требование президента Дональда Трампа пересмотреть итоги голосования

Инстанция отклонила иск и отказала штабу республиканца в праве повторной подачи апелляции, передаёт агентство «Рейтер».

Юристы Трампа добивались признания недействительными бюллетеней, поданных по почте.

В штабе действующего президента, тем временем, сообщили, что обжалуют это решение и, если понадобится, дойдут до Верховного суда США.

Ранее стало известно, что представители Дональда Трампа потребовали повторно пересчитать голоса в штате Джорджия. Там итоги голосования утвердили в пятницу, по официальным данным, выиграл Джо Байден.

Выборы президента прошли в США 3 ноября. Ведущие американские СМИ объявили о победе демократа Байдена. Республиканец Трамп поражение не признаёт.