Инстанция отклонила иск и отказала штабу республиканца в праве повторной подачи апелляции, передаёт агентство «Рейтер».
Юристы Трампа добивались признания недействительными бюллетеней, поданных по почте.
В штабе действующего президента, тем временем, сообщили, что обжалуют это решение и, если понадобится, дойдут до Верховного суда США.
Ранее стало известно, что представители Дональда Трампа потребовали повторно пересчитать голоса в штате Джорджия. Там итоги голосования утвердили в пятницу, по официальным данным, выиграл Джо Байден.
Выборы президента прошли в США 3 ноября. Ведущие американские СМИ объявили о победе демократа Байдена. Республиканец Трамп поражение не признаёт.
Суд в Пенсильвании отклонил требование президента Дональда Трампа пересмотреть итоги голосования
Инстанция отклонила иск и отказала штабу республиканца в праве повторной подачи апелляции, передаёт агентство «Рейтер».