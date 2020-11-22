В центр Минска ввели силовиков и специальную технику перед акцией оппозиции

Оцепление выставили вокруг двух главных площадей белорусской столицы — Независимости и Октябрьской.

Сегодняшняя акция протеста планируется в новом формате. Точками сбора демонстрантов определены дворы. Ожидается, что люди пройдут маршем по своим районам.

Протесты в Белоруссии не утихают с августа после выборов президента. Победителем официально объявлен Александр Лукашенко, оппозиция уверена, что выиграла Светлана Тихановская.