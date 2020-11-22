В Минске после 15 суток ареста освободили обозревателя интернет-издания «МБХ медиа» Романа Попкова.

Журналиста заключили под стражу по обвинению в участии в несанкционированной акции. Его рассказ об условиях содержания приводит «МБХ медиа».

На суде Попков заверял, что не участвовал в акции оппозиции, а работал как журналист, у него было редакционное задание. Несмотря на это суд принял решение об аресте.

Российский гражданин вышел на свободу на 3,5 часа раньше срока. «МБХ медиа» пишет, что этому способствовало посольство России в Минске.