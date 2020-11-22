В России согласно данным оперативного штаба третий день подряд выявляют больше 24 тысяч заражённых коронавирусом за сутки. О

Новую инфекцию за сутки обнаружили у почти 24 600 человек. Это немного меньше чем было накануне, когда число заражённых в стране достигло максимума за всё время пандемии. Вчера их было 24822. По официальным данным четверть новых случаев за минувшие сутки пришлась на Москву. В столице ковид обнаружили почти у 6600 человек, меньше чем вчера. Примерно пятая часть заболевших госпитализирована. Из этого числа больше трети зараженных на аппаратах искусственной вентиляции лёгких, сообщили в оперативном штабе. За Москвой по числу инфицированных идет Петербург. За минувший день в северной столице коронавирус выявили у более 1350-ти человек. Сложная ситуация остается также в Подмосковье, Нижегородской, Свердловской областях и ряде других регионов. От коронавируса за сутки умер 401 пациент — меньше чем в предыдущие дни недели. Больше всего летальных случаев в Москве — накануне умерли 75 заражённых. Следом идут Петербург, Красноярский край, Подмосковье и Иркутская область.

В России с начала пандемии коронавирус выявили у более двух миллионов человек, число летальных случаев превышает 36 тысяч.