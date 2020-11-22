В России третий день выявляют более 24 тысяч новых инфицированных коронавирусом, сообщили в оперативном штабе. По его данным, зафиксировано 24,5 тысячи случаев заражения, из них свыше шести с половиной тысяч – в Москве. По всей России за сутки , по сведениям штаба, умер 401 человек, в столице – 75.