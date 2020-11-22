Российский теннисист Даниил Медведев победил испанца Рафаэля Надаля. Матч полуфинала Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов завершился в Лондоне со счетом 3:6,7:6, 6:3. В мировом рейтинге Надаль на второй строчке, Медведев – на четвертой. В финале турнира россиянин сыграет сегодня с австрийцем Домиником Тимом, который в полуфинале обыграл первую ракетку мира Новака Джоковича.