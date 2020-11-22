Окружной суд штата Пенсильвания отклонил иск штаба Дональда Трампа о нарушениях на выборах. Судья Мэтью Бранн назвал аргументы юристов действующего президента безосновательными и спекулятивными, передает телеканал СNN. Иск отклонен без права повторной подачи. Штаб Трампа требовал признать недействительными в Пенсильвании почти 700 тысяч бюллетеней. Тем временем, в штате Джорджия штаб Трампа потребовал нового пересчета голосов. В пятницу местные власти утвердили итоги голосования, согласно которым победил демократ Джозеф Байден.
2020-11-22T11:32:30+03:00
2020-11-22T11:32:30+03:00
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11:32, 22 ноября 2020
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