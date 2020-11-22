Окружной суд штата Пенсильвания отклонил иск штаба Дональда Трампа о нарушениях на выборах. Судья Мэтью Бранн назвал аргументы юристов действующего президента безосновательными и спекулятивными, передает телеканал СNN. Иск отклонен без права повторной подачи. Штаб Трампа требовал признать недействительными в Пенсильвании почти 700 тысяч бюллетеней. Тем временем, в штате Джорджия штаб Трампа потребовал нового пересчета голосов. В пятницу местные власти утвердили итоги голосования, согласно которым победил демократ Джозеф Байден.