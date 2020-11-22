Зоозащитники обвинили приют в Иркутской области в убийстве 50 тысяч кошек и собак. Организация «Вита» обратилась в Генпрокуратуру и Следственный комитет. В начале ноября волонтеры проникли на территорию приюта в поселке Карлук и обнаружили там убитых животных. В свою очередь, владелец приюта для кошек и собак «Пять звезд» Александра Солдатов сказал «Интерфаксу», что с обвинениями не согласен. По его словам, идет прокурорская проверка.
2020-11-22T11:31:56+03:00
2020-11-22T11:33:21+03:00
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11:31, 22 ноября 2020
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