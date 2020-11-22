Представителю «Аэрофлота» в Лондоне официально предъявлено обвинение в госизмене, передает ТАСС. По словам источника агентства, ФСБ подозревает Дмитрия Федоткина в передаче британской разведке неких секретных сведений об общественно-политической ситуации в России. При этом отмечается, что по характеру своей деятельности Федоткин не имел доступа к гостайне. Вину он не признает. Лефортовский суд Москвы арестовал фигуранта 11 ноября. Дело засекречено.