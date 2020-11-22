Представителю «Аэрофлота» в Лондоне официально предъявлено обвинение в госизмене, передает ТАСС. По словам источника агентства, ФСБ подозревает Дмитрия Федоткина в передаче британской разведке неких секретных сведений об общественно-политической ситуации в России. При этом отмечается, что по характеру своей деятельности Федоткин не имел доступа к гостайне. Вину он не признает. Лефортовский суд Москвы арестовал фигуранта 11 ноября. Дело засекречено.
2020-11-22T11:31:38+03:00
2020-11-22T11:34:50+03:00
https://echo.msk.ru/news/2745946-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3351706.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
11:31, 22 ноября 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Все на защиту родового тотема — дикари, магия и иллюзия современности! «Тотемы и черная магия – это про дикарей и мрачное средневековье. А мы, мол, цивилизованная страна, 21 век» — эти граждане не совсем правы! Мы, может, и 21 век, а вот вожди/жрецы у нас оттуда, из времен доисторических. Потому и шаманов боятся…
Пашинян проиграл битву, но выиграл войну. В том смысле, что если сейчас Азербайджан пережмет во всех смыслах и если те районы, где компактно проживают армяне на этой территории, армяне будут испытывать дискомфорт, там будут легкие элементы геноцида, то это еще вопрос, кто проиграет войну, а кто ее выиграет…