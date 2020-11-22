Российский журналист Роман Попков вышел из изолятора в Минске после 15 суток ареста. Корреспондент «МБХ Медиа» сказал своему изданию, что сам чувствует себя нормально, но видел, как в печально известный изолятор на улице Окрестина доставляют избитых участников протестов. Роман Попков ранее был судом признан виновным в участии в несанкционированной акции 11 ноября. Журналист настаивает, что выполнял свою работу.

В Минске сегодня ожидается новая массовая акция с требованиями отставки Александра Лукашенко под названием «Марш против фашизма».