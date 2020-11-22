В Москве идет поиск места для установки памятника Иосифу Кобзону — МГД

В Москве идет поиск места, где будет установлен памятник певцу Иосифу Кобзону. Планы установки такого памятника подтвердил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы Евгений Герасимов.

Предполагается, что памятник установят в Оружейном переулке в Тверском районе. Это следует из документов от департамента культурного наследия Москвы и Мосгордумы. Однако жители центра Москвы обеспокоены установкой этого памятника.

«Подбирают место для памятника уже давно», — сказал Е.Герасимов, — по поводу этого места (Оружейного переулка – ЭМ) ничего сказать не могу", — добавил он.

Е,Герасимов уточнил также, что для установки памятника не требуется ждать 10 лет с момента смерти человека. По его словам, десять лет со дня смерти человека требуется для установления памятных табличек и переименования улиц. «Если для установки памятника найдено места и деньги, его можно установить когда угодно», — сказал Герасимов.