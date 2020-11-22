В Приморье, на которое в ночь на четверг обрушился ледяной дождь, десятки тысяч человек остаются без тепла и света

Во Владивостоке для жителей, которые остаются четвертые сутки без электричества разворачивают полевые кухни. Там можно получить горячую еду и набрать питьевую воду. Ставят палатки. Организована выдача газовых баллонов, сообщила пресс-служба правительства Приморья. Хуже всего ситуация в Первомайском районе, который сильнее всего пострадал от циклона и ледяного дождя. Там развернут семь полевых кухонь, сообщила городская администрация. В круглосуточном режиме работает пункт временного размещения в одной из школ. В этом районе энергоснабжение полностью восстановят только к четвергу, обещают власти. Некоторые школы и детские сады сразу в нескольких районах города завтра не откроются. Без электроэнергии также остаются жители Артема и двух районов Приморья. Детские сады, подключённые к свету и воде, будут работать круглосуточно, распорядился губернатор Олег Кожемяко. Морское и пригородное железнодорожное сообщение в Приморье восстановлено, сообщает Интерфакс со ссылкой на МЧС. Мост, который связывает Владивосток с островом Русский, как пишут местные СМИ, откроют не раньше завтрашнего дня.

Циклон вызвал в Приморье ледяной дождь и сильный ветер, это привело к обрывам линий электропередачи, теплоавариям, перебоях в движении транспорта. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации.