В России за сутки выявили свыше 24,5 тысячи случаев заражения коронавирусом. Больше всего — в Москве: 6,5 тысячи, сообщает оперативный штаб.
За сутки от инфекции умерли 400 пациентов. Выздоровели более 18 тысяч человек, отмечает оперативный штаб.
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В России за сутки выявили свыше 24,5 тысячи случаев заражения коронавирусом. Больше всего — в Москве: 6,5 тысячи, сообщает оперативный штаб.
За сутки от инфекции умерли 400 пациентов. Выздоровели более 18 тысяч человек, отмечает оперативный штаб.
Все на защиту родового тотема — дикари, магия и иллюзия современности! «Тотемы и черная магия – это про дикарей и мрачное средневековье. А мы, мол, цивилизованная страна, 21 век» — эти граждане не совсем правы! Мы, может, и 21 век, а вот вожди/жрецы у нас оттуда, из времен доисторических. Потому и шаманов боятся…
Пашинян проиграл битву, но выиграл войну. В том смысле, что если сейчас Азербайджан пережмет во всех смыслах и если те районы, где компактно проживают армяне на этой территории, армяне будут испытывать дискомфорт, там будут легкие элементы геноцида, то это еще вопрос, кто проиграет войну, а кто ее выиграет…