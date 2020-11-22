В России за сутки выявили свыше 24,5 тысячи случаев заражения коронавирусом. Больше всего — в Москве: 6,5 тысячи, сообщает оперативный штаб.

За сутки от инфекции умерли 400 пациентов. Выздоровели более 18 тысяч человек, отмечает оперативный штаб.