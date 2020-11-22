На памятник Иосифу Кобзону, который собираются установить в Москве, планируют потратить 52 млн рублей

Это максимальная сумма, которая указана в документе департамента культурного наследия столицы. Копию в Facebook опубликовали жители Тверского района, где намечена установка монумента.

Отмечается, что место предварительно определили с участием родственников артиста и его вдовы. Точный адрес — Оружейный переулок.

Планы установки памятника подтвердил «Эху» глава комиссии по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы Евгений Герасимов.

Иосиф Кобзон скончался в августе 2018 года. Герасимов отметил, что не нужно ждать 10 лет с момента смерти, поскольку такой срок следует выждать для установления памятных табличек и переименования улиц.