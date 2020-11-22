Центр реабилитации животных «Юна» сегодня проведет выставку-пристройство своих подопечных онлайн. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» пиар-директор центра реабилитации временно бездомных животных «Юна» Екатерина Дунаева.

«22 ноября с 12.00 до 17.00 пройдет онлайн-выставка кошек и собак из приюта под названием «Юна-Фест». Мы покажем подопечных животных из приюта центра «Юна», проведем мастер-классы для всех возрастов, включая мастер-классы с психологом, с кинологом и преподавателем центра «Юна». Никаких ограничений нет, выставка для всех возрастов, присоединиться к трансляции можно на сайте yunacenter.ru», — сказала она.

Как отмечается на сайте мероприятия, все животные-участники привиты, чипированы, стерилизованы и готовы к знакомству с будущими хозяевами.