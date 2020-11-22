Сергей Собянин сообщил, что Московские центральные диаметры сэкономили пассажирам более 1,5 млрд рублей. Проект запустили в столичном регионе год назад.
За это время на двух линиях МЦД проехали свыше 130 млн пассажиров, отметил мэр Москвы. Он назвал преимущества этого транспорта: удобная система тарифов и платежей.
Власти планируют развивать проект, будут открыты новые диаметры.
Сергей Собянин сообщил, что Московские центральные диаметры сэкономили пассажирам более 1,5 млрд рублей
Сергей Собянин сообщил, что Московские центральные диаметры сэкономили пассажирам более 1,5 млрд рублей. Проект запустили в столичном регионе год назад.