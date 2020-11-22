Сергей Собянин сообщил, что Московские центральные диаметры сэкономили пассажирам более 1,5 млрд рублей. Проект запустили в столичном регионе год назад.

За это время на двух линиях МЦД проехали свыше 130 млн пассажиров, отметил мэр Москвы. Он назвал преимущества этого транспорта: удобная система тарифов и платежей.

Власти планируют развивать проект, будут открыты новые диаметры.