На сайте Центризбиркома Грузии доля голосов за правящую партию «Грузинская мечта» превысила 100%

ЦИК объяснил это техническим сбоем во внутреннем программном обеспечении. Там не исключили, что было внешнее вмешательство.

Ошибочные данные удалили с сайта комиссии в течение пяти минут. На интернет-странице, в частности, сообщалось, что один из кандидатов получил 154% голосов.

Накануне в Грузии прошёл второй тур парламентских выборов. По официальной информации, во всех 17 одномандатных округах победили представители правящей партии.