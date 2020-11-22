На сайте Центризбиркома Грузии доля голосов за правящую партию «Грузинская мечта» превысила 100%
ЦИК объяснил это техническим сбоем во внутреннем программном обеспечении. Там не исключили, что было внешнее вмешательство.
Ошибочные данные удалили с сайта комиссии в течение пяти минут. На интернет-странице, в частности, сообщалось, что один из кандидатов получил 154% голосов.
Накануне в Грузии прошёл второй тур парламентских выборов. По официальной информации, во всех 17 одномандатных округах победили представители правящей партии.
На сайте Центризбиркома Грузии доля голосов за правящую партию «Грузинская мечта» превысила 100%
На сайте Центризбиркома Грузии доля голосов за правящую партию «Грузинская мечта» превысила 100%