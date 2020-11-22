В Москве может появиться памятник народному артисту Иосифу Кобзону

Предполагается, что его установят в Оружейном переулке в Тверском районе. Это следует из документов от департамента культурного наследия Москвы и Мосгордумы. С копиями удалось ознакомиться «Эху».

На изготовление и установку памятника уйдёт максимум 52 млн рублей. В документе указано, что деньги возьмут из бюджета.