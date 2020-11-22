МВД планирует создать банк биометрических данных россиян и иностранцев. Это по оценке силового ведомства займет три года.

МВД с помощью новой базы сможет установить личности людей по отпечаткам пальцев и изображению лица. Работу над ней начнут в следующем году, рассказали агентству ТАСС в пресс-центре ведомства. Технология также позволит идентифицировать неопознанные тела. В ближайшие три года МВД собирается разработать программу, необходимую для создания и использования такого банка данных. Такую идею предложил 6 лет назад глава ведомства Владимир Колокольцев. По замыслу министра в ней должны быть биометрические данные россиян, а также информация о тех, кто находится в розыске. Теперь же в базу включат не только соотечественников, но и иностранцев, а также людей без гражданства, отмечает агентство. Созданием банка биометрических данных дело не ограничится. Минувшим летом как напоминает газета Коммерсант, МВД заказало разработку базы данных для автоматизации работы полицейских, а в начале этой недели представило проект по внедрению искусственного интеллекта для поиска серийных убийц и подозреваемых. Этот проект по данным издания МВД оценило в 55 миллиардов рублей.

В Госдуме уже рассматривают законопроект, который предполагает создание единой биометрической системы. Однако ранее Коммерсант сообщал, что против этого выступает ФСБ. Там увидели в законопроекте риски утечки персональных данных россиян.