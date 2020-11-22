Представитель «Аэрофлота» в Лондоне Дмитрий Федоткин не признаёт вину в госизмене

Об этом сообщил источник агентства ТАСС в правоохранительных органах. По его данным, ФСБ уже предъявила обвинение.

Федоткину вменяют передачу британской разведке неких секретных сведений о ситуации в России, при этом у него не было доступа к гостайне. Дело представителя «Аэрофлота» засекречено.

На прошлой неделе Лефортовский суд Москвы арестовал Федоткина на два месяца.