США с сегодняшнего дня покидают Договор по открытому небу. Это соглашение предусматривает наблюдательные полеты над территориями стран-участниц для изучения военной деятельности и контроля над вооружениями.

Истекло полгода с тех пор, как Белый дом уведомил другие страны-участницы договора, в том числе и Россию, о намерении выйти из него. В мае президент США Дональд Трамп утверждал, что Москва нарушает условия соглашения. При этом американский лидер говорил, что есть шанс заключить новый договор – однако этого так и не произошло.

Агентство Associated Press со ссылкой на Белый дом писало, что недовольство Вашингтона было вызвано ограничениями наблюдательных полетов над Москвой, Чечней, Абхазией и Южной Осетией, а также Калининградом. Российские власти, в адрес которых выдвигались обвинения, их отрицали и предъявляли встречные претензии властям США. В МИДе считают, что выход Вашингтона из Договора по открытому небу ослабит систему военной безопасности в Европе. Более того, в Москве требуют позволять разведывательные полеты над американскими базами, располагающимися в европейских странах.

Позицию Соединенных Штатов о нарушении Россией условий соглашения, тем временем, поддерживают страны НАТО. Однако они из договора выходить пока не намерены.

В настоящее время участниками Договора по открытому небу являются 33 страны.