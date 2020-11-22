Российский теннисист Даниил Медведев впервые вышел в финал итогового турнира ATP в Лондоне

В полуфинале он обыграл испанца Рафаэля Надаля со счётом 3:6, 7:6, 6:3. В личных встречах это была первая победа Медведева. Надаль сейчас занимает вторую строчку мирового рейтинга, Медведев — четвёртую.

Российский спортсмен не проиграл ни одного матча на турнире.

В финале он встретится с представителем Австрии Домиником Тимом. Матч состоится сегодня.