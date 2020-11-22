Зоозащитники обвинили иркутский приют в убийстве 50 тысяч собак и кошек

Следственный комитет, полицию и генеральную прокуратуру попросили взять расследование на контроль.

По информации зоозащитной организации «Вита», массовым убийством животных занималась компания «Пять звёзд». Глава этой фирмы Александр Солдатов заявил «Интерфаксу», что считает обвинения надуманными, и рассказал о поступающих угрозах и провокациях. По его словам, в деле должны разбираться правоохранительные органы. Скандал вокруг своей компании предприниматель связал с конкуренцией на рынке услуг по отлову безнадзорных животных.