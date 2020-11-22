Представители действующего президента подали необходимое заявление. Они требуют сопоставить подписи и без этой процедуры будут считать пересчёт голосов фиктивным.
Власти Джорджии в пятницу утвердили итоги голосования, там победил Джо Байден. Он получит 16 голосов выборщиков.
Выборы президента прошли в США 3 ноября. Ведущие американские СМИ объявили, что выиграл демократ Байден. Республиканец Трамп поражение не признаёт.
Штаб Дональда Трампа настаивает на пересчёте голосов в штате Джорджия
Представители действующего президента подали необходимое заявление. Они требуют сопоставить подписи и без этой процедуры будут считать пересчёт голосов фиктивным.