За сутки в Москве, по данным оперативного штаба, скончались 75 пациентов с коронавирусом.

Общее число умерших превысило 8 тысяч 300.

Всего в столице зарегистрировано почти 550 тысяч случаев заражения коронавирусом, выздоровели более 400 тысяч человек. Это информация оперативного штаба.

В Москве введены меры против распространения инфекции, ограничена работа театров и кинотеатров, запрещена ночная работа клубов и ресторанов, студенты колледжей и вузов, а также старшеклассники учатся удалённо.