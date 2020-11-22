МВД собирается в течение нескольких лет создать банк биометрических данных россиян и иностранцев.
Это позволит полиции устанавливать личность человека по изображению лица, отпечаткам пальцев и геномной информации, передаёт ТАСС.
Планируется, что база данных заработает не позднее 2023 года. С идеей её создания шесть лет назад выступил глава МВД Владимир Колокольцев.
МВД собирается в течение нескольких лет создать банк биометрических данных россиян и иностранцев
МВД собирается в течение нескольких лет создать банк биометрических данных россиян и иностранцев.