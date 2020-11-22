ФСБ предъявила обвинение представителю авиакомпании «Аэрофлот» в Лондоне, сообщает ТАСС.

Дмитрию Федоткину вменили государственную измену. Об этом рассказал источник агентства в правоохранительных органах. Уточняется, что вину фигурант не признаёт.

По версии следствия, Федоткин передал британской разведке секретные сведения об общественно-политической ситуации в России. При этом у него не было доступа к гостайне.

На прошлой неделе суд в Москве арестовал представителя «Аэрофлота» на два месяца. Это уголовное дело засекречено.