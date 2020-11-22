Российский теннисист Даниил Медведев обыграл испанца Рафаэля Надаля в полуфинале проходящего в Лондоне Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов. Встреча продолжалась 2 часа 36 минут и завершилась со счетом 3:6, 7:6 (7:4), 6:3 в пользу российского теннисиста. 24-летний Медведев является четвертой ракеткой мира, Надаль второй. Медведев впервые в карьере вышел в финал итогового турнира АТР и впервые обыграл Надаля при трех поражениях. Сегодня в финале россиянин сыграет с третьей ракеткой мира австрийцем Домиником Тимом.
2020-11-22T09:07:19+03:00
2020-11-22T09:20:21+03:00
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09:07, 22 ноября 2020
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