Российский теннисист Даниил Медведев обыграл испанца Рафаэля Надаля в полуфинале проходящего в Лондоне Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов. Встреча продолжалась 2 часа 36 минут и завершилась со счетом 3:6, 7:6 (7:4), 6:3 в пользу российского теннисиста. 24-летний Медведев является четвертой ракеткой мира, Надаль второй. Медведев впервые в карьере вышел в финал итогового турнира АТР и впервые обыграл Надаля при трех поражениях. Сегодня в финале россиянин сыграет с третьей ракеткой мира австрийцем Домиником Тимом.