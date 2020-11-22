Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск за неделю разбогател на 13,5 миллиарда долларов. Об этом сообщает Forbes. Причиной такого роста стала новость о скором вхождении Tesla в биржевой индекс S&P 500. На этом фоне акции компании за неделю выросли на 20 процентов. Сейчас состояние Маска оценивается в 104,5 миллиарда долларов. В рейтинге миллиардеров он занимает четвертую строчку. Ранее он обошел основателя Facebook Марка Цукерберга, с его 99 миллиардами. В тройке лидеров — основатель Amazon Джеф Безос, глава Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно и основатель Microsoft Билл Гейтс.