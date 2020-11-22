Американская фармацевтическая компания Moderna назвала цену своей вакцины от коронавируса. Стоимость одной дозы составлять для европейских стран составит от 25 до 37 долларов в зависимости от объемов заказа. Об этом сообщил глава компании Стефан Бансель немецкой газете Welt am Sonntag. По его словам, до конца года Moderna произведет 20 миллионов доз вакцины, но для Европы будет доступна лишь небольшая часть. При этом он указал, что компания близка к подписанию договора с Еврокомиссией о поставках вакцины, и окончательно этот вопрос будет решен в течение нескольких дней.

В середине ноября Moderna сообщила, что эффективность ее вакцины от COVID-19 составляет 94,5%.