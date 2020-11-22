В Армении сегодня вспоминают военнослужащих, погибших в карабахской войне. День памяти объявили президент Армен Саркисян и Католикос всех армян Гарегин Второй. По информации Еревана, в новом карабахском конфликте погибли свыше 2400 военнослужащих. Список еще пополняется. Кроме того, Минобороны непризнанной республики заявило еще о более чем 1600 погибших.

Москва намерена не допустить боевых столкновений в Карабахе. Об этом на встрече с премьер-министром Армении заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

Сергей Шойгу добавил, что у российской миротворческой миссии есть большой план, который необходимо выполнить, поскольку эта задача поставлена верховным главнокомандующим.