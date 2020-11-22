США выходят из Договора по открытому небу. Сегодня истекает полгода с момента, как Вашингтон уведомил других участников о намерении покинуть соглашение.

Этот шаг может привести к аналогичным действиям с российской стороны. Такое мнение высказал в эфире «Эха» военный обозреватель Александр Гольц.

О намерении выйти из Договора по открытому небу, который позволяет странам-участницам совершать облеты территорий друг друга, президент США Дональд Трамп объявил в мае. По мнению американской стороны, дальнейшее соблюдение условий соглашения не имеет смысла, поскольку Россия не исполняет своих обязательств. НАТО также поддержало эту позицию. Москва отрицает все обвинения в свой адрес.