В Москве строительный кран обрушился на жилой дом

ЧП на стройке в центре Москвы. Как сообщает РЕН ТВ, в районе Савинской набережной в Хамовниках строительный кран обрушился на жилой дом. По информации телеканала, пострадавших нет. Между тем, Интерфакс со ссылкой на источник передает, что в ходе строительства элитного малоэтажного многоквартирного дома при поднятии краном сорвалась облицовочная плита. Есть пострадавшие среди рабочих. повреждения получило рядом стоящее здание.
2020-11-22T09:01:46+03:00
2020-11-22T10:04:56+03:00
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09:01, 22 ноября 2020
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