В Москве строительный кран обрушился на жилой дом

ЧП на стройке в центре Москвы. Как сообщает РЕН ТВ, в районе Савинской набережной в Хамовниках строительный кран обрушился на жилой дом. По информации телеканала, пострадавших нет. Между тем, Интерфакс со ссылкой на источник передает, что в ходе строительства элитного малоэтажного многоквартирного дома при поднятии краном сорвалась облицовочная плита. Есть пострадавшие среди рабочих. повреждения получило рядом стоящее здание.