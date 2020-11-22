Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 58 миллионов, увеличившись за сутки на 578 тысяч

Число выявленных заражений COVID-19 в мире с начала пандемии превысило 58 миллионов 95 тысяч случаев, увеличившись за минувшие сутки на 578 тысяч. Об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. На утро воскресенья во всем мире число умерших от связанных с коронавирусом заболеваний выросло почти до 1 миллиона 380 тысяч. Выздоровели более 37 миллионов заболевших.

Лидерами по числу заражений являются США, Индия и Бразилия. Россия находится на 5-ом месте. Официально в стране с начала пандемии зарегистрировано свыше 2 миллионов инфицирований.

Пандемия запустила системный экономический кризис, подобного которому мир не знал со времен Великой депрессии, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на саммите Группы двадцати (G20).

Путин заявил о готовности предоставить нуждающимся странам разработанные российскими учеными вакцины.