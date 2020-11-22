В Киргизии сегодня пройдет марш против проекта новой конституции. Люди обеспокоены из-за того, что он значительно расширит полномочия президента.

Противники проекта конституции, которые соберутся в центре Бишкека, считают, что документ обсуждаемый в эти дни в парламенте, нужен для установления в стране диктатуры. Во-первых, он позволит избираться на должность президента дважды – сейчас в Киргизии это можно только на один срок, во-вторых, проект главного закона страны обеспечивает полный контроль человека на этой должности за исполнительной властью в республике. Как уточняет агентство «Интерфакс», новые проект конституции позволит президенту лично формировать состав правительства и увольнять министров.

Эти же реформы предполагают изменения и в законодательной ветви власти. Количество мест в парламенте снизится со 120-ти до 90-та, а в государственной системе появляется новый высший совещательный и координирующий орган – Народный Курултай.

Конституционную реформу в Киргизии начал исполняющий обязанности президента Садыр Жапаров. Он получил эту должность после масштабных протестов в минувшем октябре.

Ранее эксперты, опрошенные британской медиакомпанией «Би-Би-Си», говорили, что Жапаров фактически пишет новую конституцию под себя. По их прогнозам, он сможет уверенно победить на следующих выборах президента.