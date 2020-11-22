Большой оппозиционный марш планируется сегодня в Минске. Новый митинг на этот раз получил название «Жыве Беларусь». В оппозиционных телеграм-каналах распространяются призывы к премьер-министру, спикеру Палаты представителей и главе Мингоисполкома встретиться с демонстрантами на площади Независимости в центре Минска.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил делегировать большую часть президентских полномочий Парламенту и Правительству. В частности, он намерен принимать законы только после того, как готовый законопроект ему предложат депутаты.

Лукашенко при этом подчеркнул, что вопросов, острых для общества, сейчас в повестке страны немного.